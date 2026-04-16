Poesie nel Bosco incanta Villa Trabia | la poesia lituana prende vita tra natura e bambini
Oggi a Villa Trabia si è svolto “Poesie nel Bosco”, uno spettacolo-camminata che ha coinvolto i partecipanti in un percorso tra gli alberi del parco. L’evento era dedicato alla poesia lituana e ha visto la partecipazione di bambini e adulti, che hanno ascoltato e scoperto i versi tra natura e ambienti all’aperto. La manifestazione ha trasformato il parco in un luogo di ascolto e immaginazione.
Si è svolto tra gli alberi e i sentieri di Villa Trabia “Poesie nel Bosco”, lo spettacolo-camminata immersivo dedicato alla poesia lituana che, nella mattinata di oggi, ha trasformato uno dei parchi più suggestivi della città in un luogo di scoperta, ascolto e immaginazione. Due le repliche, alle.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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