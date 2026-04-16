Poesie nel Bosco incanta Villa Trabia | la poesia lituana prende vita tra natura e bambini

Oggi a Villa Trabia si è svolto “Poesie nel Bosco”, uno spettacolo-camminata che ha coinvolto i partecipanti in un percorso tra gli alberi del parco. L’evento era dedicato alla poesia lituana e ha visto la partecipazione di bambini e adulti, che hanno ascoltato e scoperto i versi tra natura e ambienti all’aperto. La manifestazione ha trasformato il parco in un luogo di ascolto e immaginazione.