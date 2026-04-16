Dieta ricca di zuccheri tanta tv problemi col sonno e zero contatto con la natura | così è cambiata la vita dei bambini della famiglia del bosco

Recentemente sono emerse alcune modifiche nelle abitudini dei bambini di una famiglia che vive in un'area boschiva. La loro dieta è diventata più ricca di zuccheri, e passano molto tempo davanti alla televisione. Inoltre, hanno riscontrato difficoltà nel sonno e trascorrono meno tempo all'aperto, lontano dagli animali e dalla natura. Questi cambiamenti hanno attirato l'attenzione di chi si occupa di salute e benessere infantile.

Un cambio di dieta, problemi con il sonno, nuove abitudini che li portano a passare ore davanti alla tv, zero contatti con gli animali e con la natura. Sono questi, secondo lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicoterapeuta Martina Aiello, consulenti dei Trevallion, i cambiamenti nella vita quotidiana dei tre figli della famiglia del bosco. Cambiamenti che – come hanno scritto nero su bianco in una relazione tecnica di nove pagine depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila – rappresentano una «sofferenza psicologica che nel tempo potrebbe sfociare in depressione ». Il cambio di dieta. Uno dei punti centrali della relazione riguarda l’alimentazione.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Famiglia del bosco, l’ultima relazione: “Bimbi nutriti con zuccheri raffinati e cibi industriali. Tv la sera, faticano a dormire”Chieti, 15 aprile – Una nuova relazione tecnica di 9 pagine è stata depositata al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila sul caso della famiglia... Caso della “famiglia del bosco”: la Garante chiede di sospendere il trasferimento dei bambiniL’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, ha espresso forti perplessità sul trasferimento dei tre bambini senza la madre,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dieta ricca di zuccheri, tanta tv, problemi col sonno e zero contatto con la natura: così è cambiata la vita dei bambini della famiglia del bosco; Le 9 raccomandazioni per una dieta salva-cuore: cosa dice l’American Heart Association; L’appello di Coldiretti: Stop ai cibi ultra-processati nelle scuole; Via i cibi ultraprocessati dai distributori automatici e dalle mense delle scuole. Dieta troppo ricca di zuccheri e grassi? Non fa bene alla mamma e nemmeno, a lungo termine, al nascituroUna dieta troppo ricca di zuccheri e grassi in gravidanza può avere effetti negativi a breve termine sulla salute della mamma, ma anche a lungo termine sulla salute del nascituro, perché può scatenare ... corriere.it Dieta proteica per eliminare gli zuccheri: ecco il menù facile giorno per giorno per sentirsi sazi fino a seraUna dieta pratica e facile da mettere in atto per aumentare l'apporto proteico ed eliminare gli zuccheri in eccesso. Il concetto è quello di concentrarsi su pasti e ... ilmattino.it Ma è vero che la birra è una bevanda ricca di sali minerali Un toccasana per chi si allena..Voi la consumate nella vostra dieta - facebook.com facebook