Ex dipendenti google accusati di furto di segreti commerciali legati al chip tensor di pixel

Ex dipendenti di Google sono coinvolti in un caso di furto di segreti industriali, legato al chip Tensor dei dispositivi Pixel. Secondo le indagini, avrebbero trasferito dati sensibili a una società concorrente, cercando di appropriarsi di innovazioni tecnologiche. Le autorità stanno approfondendo il materiale raccolto, che include anche email e documenti riservati. Il procedimento legale continua, mentre si attendono eventuali sviluppi sul procedimento giudiziario.

© Mondoandroid.com - Ex dipendenti google accusati di furto di segreti commerciali legati al chip tensor di pixel

una panoramica sintetica sugli sviluppi legali riguardanti presunti furti di segreti industriali legati alla componente tensor usata nei dispositivi pixel. l’azione coinvolge tre persone in un procedimento statunitense, con accuse pesanti e potenziali riflessi sull’industria tech. accuse di furto di segreti industriali legati a tensor per pixel. in una causa statunitense identificata come usa v. ghandali, sono stati contestati 14 capi di imputazione tra cospirazione, furto di segreti commerciali e distruzione di prove. l’esatta natura del materiale sottratto non è stata resa pubblica, ma l’imputazione sottolinea un coinvolgimento nelle fasi di sviluppo di componenti tensor destinati ai telefoni pixel.🔗 Leggi su Mondoandroid.com Chip tensor di google potrebbe offrire una sorpresa piacevoleGoogle Titan M3 è al centro di nuove indiscrezioni che suggeriscono il suo possibile utilizzo come componente aggiuntivo nel prossimo chip Tensor G6, previsto per la linea Pixel 11. Google pixel 10a contro google pixel 8a: confronto e differenze chiaveGoogle Pixel 10a e Pixel 8a sono protagonisti di un confronto che mette in luce le principali differenze tra i due modelli di fascia economica. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ex ingegneri Google sotto accusa, rubati segreti relativi ai chip dei Pixel. Ex ingegneri Google sotto accusa, rubati segreti relativi ai chip dei PixelLe pene previste dalla legge potrebbero rivelarsi estremamente severe, portando gli imputati a scontare fino a venti anni di reclusione. gizchina.it Meno lavoro e più profitti con l’Ai. Ma Amodei di Anthropic promette: «Pagheremo i dipendenti anche se non lavorano più» | Corriere.it share.google/4Mgl5xGN1aIY0q… @AnthropicAI x.com Un dirigente di Google, in un intervento al Financial Times, ha avvertito che la ricerca di “sovranità digitale” da parte dell’Europa rischia di trasformarsi in una chiusura tecnologica dannosa. Limitare l’accesso alle #tecnologie globali potrebbe, infatti, indeboli - facebook.com facebook