Oltre cento scrittori francesi hanno firmato una lettera aperta per esprimere il loro dissenso nei confronti dell'imprenditore, accusato di aver influenzato le decisioni della casa editrice per cui lavorano. La protesta nasce dopo un episodio recente che ha sollevato preoccupazioni sulla libertà editoriale. La lettera evidenzia le tensioni tra autori e proprietà, chiedendo maggiore autonomia nella gestione delle pubblicazioni.

Protestano contro l'ingerenza dell'imprenditore nella casa editrice per cui pubblicano, dopo un licenziamento che ha fatto discutere Giovedì 130 autori e autrici pubblicati da Grasset, una prestigiosa casa editrice francese, hanno pubblicato un appello per protestare contro il licenziamento dell’amministratore delegato Olivier Nora, che era stato annunciato il 14 aprile. Hanno aderito all’appello anche il saggista Bernard-Henri Lévy, la filosofa femminista Virginie Despentes e Sorj Chalandon, scrittore e storico giornalista del quotidiano Libération. I firmatari hanno annunciato che non pubblicheranno il loro prossimo libro con Grasset e che stanno valutando una class action (una causa presentata da un gruppo di persone) per riottenere i diritti editoriali sui propri libri.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Più di cento scrittori francesi contro Vincent Bolloré

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