Più di 50 mappe antiche esposte nel borgo fantasma di Celleno | le info sulla mostra

Dal 19 aprile al 10 maggio, il borgo abbandonato di Celleno ospita la mostra intitolata “Antiche visioni della Tuscia”. L’evento si svolge nella chiesa di san Carlo e presenta più di 50 mappe antiche. La mostra è curata dall'architetto Massimo Fordini Sonni e organizzata dall'associazione Benvenuto Cellini, in collaborazione con altri enti. La rassegna permette di ammirare cartografie storiche della regione.

Da domenica 19 aprile a domenica 10 maggio Celleno ospita la mostra “Antiche visioni della Tuscia”. L'esposizione, organizzata all'interno della suggestiva chiesa di san Carlo, è curata dall'architetto Massimo Fordini Sonni e organizzata dall'associazione Benvenuto Cellini, in collaborazione con.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caccia all'uovo fantasma nell'antico borgo di Celleno Mostra Antiche Camelie. La primavera è già qui. A marzo più di 180 eventiQua dove la primavera sboccia in anticipo, il Borgo delle camelie si tinge di colori intensi, disegnando forme inedite sulle piante e tappeti di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crisi del Golfo, da Rovigo a Vibo: la mappa dei territori italiani più vulnerabili; Adriatic Update: la costa sta diventando una destinazione di lusso?; LUOGHI | Michelin pubblica una mappa tematica sui Borghi più belli della Svizzera, è la prima volta; Semina mais 2026: guida a concime starter e dosi variabili. Quali sono i quartieri più ricchi di Milano e Roma? La mappa della ricchezza delle cittàNonostante nella classifica di tutti i comuni italiani in base ai redditi dichiarati nel 2024 (con anno d’imposta 2023, qui la mappa nazionale) Milano figuri solamente all’ottavo posto, la città ... corriere.it Roma, nuova mappa: più di 300 quartieri, un terzo fuori dal Gra. Ecco i più popolosiIl numero degli abitanti della Capitale è rimasto tutto sommato stabile negli ultimi 50 anni, ma nel frattempo i romani si sono spostati dal centro verso e oltre il Gra, dove oggi vive un terzo dei ... ilmessaggero.it “ ”. La Fondazione Più di un Sogno (Verona), sostenuta da ZUEGG, continua ad offrire percorsi di inserimento lavorativo dedicati a giovani e adulti con disabilità intellettiva presso laboratori di produzion - facebook.com facebook . @targettopoli è una persona innanzitutto psicologicamente equilibrata: non sbraita, non urla, non insulta, non ha evidenti problemi relazionali, non attacca tutti pensando - Dio solo sa perché - di poterselo permettere. E ha costruito negli anni con pazienza e x.com