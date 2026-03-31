Caccia all' uovo fantasma nell' antico borgo di Celleno

Durante la giornata di Pasquetta, nel centro storico e nei pressi del castello Orsini di Celleno si svolge una caccia all'uovo. Sono state nascoste una o più uova fantasma che i partecipanti devono trovare. L'evento coinvolge residenti e visitatori, che si dedicano alla ricerca nel borgo e nelle aree circostanti. La manifestazione rappresenta un momento di festività e di intrattenimento per la comunità locale.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Per Pasquetta prende il via la caccia all'uovo: una o più “uova fantasma” sono state nascoste nel centro storico e nei dintorni del castello Orsini di Celleno. Il 6 aprile, famiglie, bambini e visitatori sono invitati a partecipare alla ricerca. Un'esperienza unica e gratuita, che unisce il divertimento con l’esplorazione dell'antico borgo fantasma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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