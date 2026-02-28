Mostra Antiche Camelie La primavera è già qui A marzo più di 180 eventi

A marzo, nel Borgo delle camelie, si svolge la mostra dedicata a queste piante, con oltre 180 eventi programmati. La primavera si manifesta già in anticipo, evidenziando un’esplosione di colori tra le piante e lungo le strade del borgo, dove le camelie creano paesaggi di petali e forme insolite. La manifestazione invita i visitatori a scoprire la bellezza di queste fioriture anticipate.

Qua dove la primavera sboccia in anticipo, il Borgo delle camelie si tinge di colori intensi, disegnando forme inedite sulle piante e tappeti di petali lungo le vie. A Pieve e Sant’Andrea di Compito, a Capannori, è di nuovo il tempo della “Mostra Antiche Camelie della Lucchesia”, che si svolgerà in tutti i fine settimana del mese a partire da sabato 7 e domenica 8 marzo. La manifestazione, che nel 2026 raggiunge la 37esima edizione, ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero, confermandosi come una degli eventi florovivaistici e culturali più attrattivi d’Italia. In programma oltre 180 appuntamenti in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dall’8 marzo riparte il servizio navetta ‘Capannori Shuttle’ per la mostra delle CamelieL'iniziativa permette ai cittadini di visitare l'esposizione, i parchi di Villa Reale o Villa Torrigiani e fare una degustazione in loco ... luccaindiretta.it

Sorrento. Nel weekend torna la Mostra delle Camelieil fascino discreto della primavera che sboccia in anticipo e celebra l’eleganza senza tempo della camelia con la XVIII edizione della Mostra delle Camelie ... sorrentopress.it

In attesa della 37° ed. Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia Le date: Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 Pieve e Sant’Andrea di Com - facebook.com facebook