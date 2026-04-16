Piscine di Torre Spaccata si va verso l’addio al mercato | restano solo due box aperti

A Torre Spaccata, le piscine stanno per chiudere definitivamente il mercato, con soltanto due box ancora aperti. I tentativi di rilancio, avviati già nella precedente amministrazione, non hanno portato ai risultati desiderati. La situazione ha portato alla decisione di ridurre le attività, lasciando aperti solo pochi spazi. La chiusura del mercato rappresenta un passo concreto verso la fine di questa fase.

I tentativi di rilancio, messi in campo già a partire dalla precedente consiliatura, non hanno raggiunto i risultati sperati. Nel mercato rionale di via Vignale, ormai, restano aperti solo due operatori.Un mercato desertoL’area, inserita nel popoloso contesto di “Piscine di Torre Spaccata”, “ha.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio al sindacato unico delle toghe. La magistratura si è già spaccata Torre dei Conti, si va verso la fine dell'emergenza: ecco cosa serve per la riqualificazioneIl rientro a casa e la riapertura delle attività commerciali, in via Torre dei Conti, ha rappresentato un primo passo. Panoramica sull’argomento Si parla di: Impianti sportivi, voucher e tre nuove arene: la scommessa del Comune sugli spazi da recuperare. Era abbandonato da dieci anni: approvato il piano per il nuovo centro sportivo delle Piscine di Torre SpaccataLa giunta Gualtieri ha approvato due progetti esecutivi per riqualificare vecchi impianti sportivi, da anni inutilizzati, in due aree periferiche della Capitale ... romatoday.it Casal Bianco e Piscine di Torre Spaccata: in periferia due centri sportivi tornano a nuova vitaNel municipio VII, com’è stato spiegato nel corso di una recente assemblea pubblica, sarà riqualificato il vecchio e malandato centro sportivo Piscine di Torre Spaccata. L’operazione prevede la ... romatoday.it