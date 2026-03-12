Il sindacato unico delle toghe sta per essere abbandonato, segnando una divisione interna alla magistratura. La discussione sulla separazione delle carriere ha portato a una spaccatura tra i magistrati, con opinioni contrastanti sulla proposta di riforma. Il referendum sul tema si avvicina, e gli ultimi sondaggi indicano che la maggioranza degli italiani potrebbe votare contro, a condizione che non partecipino alle urne.

Non so come andrà il referendum sulla separazione delle carriere. Gli ultimi sondaggi dicono che i contrari alla riforma Nordio sono in vantaggio, ma solo se la maggioranza degli italiani diserta i seggi. Tuttavia, a prescindere dal fatto che vinca il “Sì” o il “No”, sono convinto che una separazione comunque ci sarà. Magari non sarà quella tra pm e giudici, ma sono certo che a dividersi saranno i magistrati. Anzi. Si sono già divisi. Basta vedere le prese di posizione, pubbliche, delle scorse settimane. Se l’ Anm, ovvero il sindacato che rappresenta le toghe, si è schierato senza se e senza ma contro i due Csm e un’ Alta corte disciplinare, tanti colleghi si sono espressi a favore. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Addio al sindacato unico delle toghe. La magistratura si è già spaccata

