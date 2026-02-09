Torre dei Conti si va verso la fine dell' emergenza | ecco cosa serve per la riqualificazione

La zona di Torre dei Conti si avvia a lasciarsi alle spalle l’emergenza. Dopo settimane di chiusure e restrizioni, il ritorno alla normalità si concretizza con la riapertura delle attività commerciali e il rientro dei residenti. Ora si lavora per riqualificare l’area e renderla di nuovo vivibile.

Il rientro a casa e la riapertura delle attività commerciali, in via Torre dei Conti, ha rappresentato un primo passo. L'emergenza non è però ancora cessata e, finché l'immobile non viene messo in sicurezza, diventa complicato sbilanciarsi sul proprio futuro.

