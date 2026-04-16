Pirelli | il Governo blocca i cinesi per salvare il mercato USA

Il governo italiano ha deciso di intervenire per impedire a Pirelli di entrare nel mercato statunitense, attivando il cosiddetto golden power. Questa mossa ha portato alla neutralizzazione del ruolo decisionale dell’azionista cinese Sinochem, che detiene una quota nella società. La decisione è stata presa per tutelare gli interessi nazionali e limitare l’espansione dell’azienda nel mercato americano.

Il governo italiano ha blindato l'accesso di Pirelli al mercato statunitense attraverso l'attivazione del golden power, neutralizzando il potere decisionale dell'azionista cinese Sinochem. La mossa di Palazzo Chigi protegge un fatturato che in America vale un quinto del totale della Bicocca, evitando che le nuove normative americiche sulla tecnologia applicata all'automotive blocchino la vendita degli pneumatici intelligenti. L'intervento dello Stato contro l'influenza di Sinochem La decisione p .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pirelli: il Governo blocca i cinesi per salvare il mercato USA Notizie correlate Pirelli: la corsa contro il tempo per salvare il mercato USAIl 17 marzo 2026, a Palazzo Chigi, si sta giocando una partita cruciale per il futuro industriale italiano. Pirelli, il governo limita i cinesiIl governo italiano ha limitato il numero di consiglieri che il gruppo cinese Sinochem può nominare nel consiglio di amministrazione di Pirelli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pirelli blindata dal governo col Golden Power: ecco tutti i vincoli al socio cinese Sinochem; Nuovo golden power su Pirelli, solo 3 consiglieri ai cinesi; Golden Power su Pirelli: perché il governo stringe su Sinochem e la spinge all’uscita | Quattroruote.it; Pirelli, Sinochem valuta azioni legali contro esercizio golden power. Pirelli cresce ancora nell’utile e blinda il mercato Usa (con l’aiuto del governo)Volendo guardare la luna e non il dito, Pirelli ha salvato se stessa, anche con l’aiuto del governo italiano. Il mercato americano, che vale un quinto dei ricavi della Bicocca, è salvo. Ma non perché ... formiche.net Pirelli, il socio cinese attacca il governoPer Cnrc il golden power emanato dall’esecutivo è discriminatorio. E minaccia azioni legali ... repubblica.it Pirelli ha deciso di portare una nuova gomma posteriore per Assen Il responsabile Barbier ha spiegato il motivo Scopri di più nell'articolo A cura di Simone Massari - facebook.com facebook