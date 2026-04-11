pirelli il governo limita i cinesi

Il governo italiano ha deciso di ridurre il numero di consiglieri che il gruppo cinese Sinochem può nominare nel consiglio di amministrazione di Pirelli. Questa restrizione riguarda specificamente le nomine dei rappresentanti cinesi all’interno dell’azienda italiana, con l’obiettivo di limitare la presenza di Sinochem nel consiglio. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di applicazione.

Il governo italiano ha limitato il numero di consiglieri che il gruppo cinese Sinochem può nominare nel consiglio di amministrazione di Pirelli. La notizia è stata rivelata ieri in tarda serata dall'agenzia di stampa Bloomberg. Ai cinesi è consentito di proporre al massimo tre candidati, di cui due indipendenti, senza la possibilità di ricoprire i ruoli di presidente o amministratore delegato. La decisione, approvata dal Consiglio dei ministri durante la giornata di giovedì e notificata alle parti ieri, rientra nell'applicazione dei poteri speciali del Golden Power per tutelare asset strategici e garantire l'accesso al mercato statunitense al gruppo di cui è vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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