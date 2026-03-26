Gli effetti della guerra in Medio Oriente stanno colpendo duro l’Asia

Da ilpost.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Medio Oriente sta influenzando significativamente l’Asia, soprattutto a causa della dipendenza da petrolio e gas provenienti dalla regione di Hormuz. Diversi governi asiatici si trovano a dover affrontare interruzioni nelle forniture energetiche e aumenti nei prezzi delle risorse. Le tensioni attuali stanno modificando le dinamiche dei mercati e le strategie di approvvigionamento dei paesi più coinvolti.

La sua dipendenza da petrolio e gas che passano da Hormuz sta costringendo molti governi a fare scelte difficili e impopolari Gli effetti del blocco dello stretto di Hormuz, imposto dall’Iran come ritorsione per gli attacchi statunitensi e israeliani nella guerra in corso in Medio Oriente, sono temuti in tutto il mondo ma sono già reali in molti paesi asiatici. L’84 per cento del petrolio e l’83 per cento del gas naturale liquefatto che passavano per lo stretto erano destinati all’Asia. Carburanti ed energia iniziano già a scarseggiare in alcuni paesi, in altri ci si prepara a ridurre i consumi, mentre l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio provoca costi maggiori per tutti i beni, compreso il cibo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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