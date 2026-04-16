Pirateria Canal+ vince contro Google e Cloudflare | cambia lo scenario

Una sentenza storica in Francia ha stabilito che le aziende tecnologiche devono rispondere anche per i servizi DNS e le attività di hosting, coinvolgendo così le grandi compagnie del settore. La decisione riguarda un caso di pirateria online, in cui Canal+ ha ottenuto una vittoria legale contro Google e Cloudflare. La sentenza potrebbe modificare le responsabilità delle Big Tech in ambito di contenuti illegali diffusi tramite i loro servizi.

Sentenza storica in Francia che estende le responsabilità anche ai servizi DNS e alle Big Tech. Il panorama della lotta alla pirateria digitale in Europa ha appena subito una trasformazione radicale, destinata a riscrivere i rapporti di forza tra l’ industria dei contenuti e i colossi dell’ infrastruttura web. La Corte d’Appello di Parigi, con una sentenza destinata a fare scuola, ha confermato l’obbligo per gli intermediari tecnici di intervenire attivamente contro la diffusione illecita di contenuti protetti dal diritto d’autore. Al centro della contesa, che ha visto il network Canal+ contrapporsi a giganti del calibro di Google, Cloudflare e Cisco, non vi è solo una disputa commerciale, ma la ridefinizione stessa delle responsabilità che ricadono su chi gestisce le " autostrade del web ".🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Pirateria, Canal+ vince contro Google e Cloudflare: cambia lo scenario Notizie correlate Cloudflare implementa nuove misure per contrastare la pirateria digitale: come funzionano le novità tecnicheCloudflare, azienda leader nel settore della sicurezza online, sta introducendo nuove tecnologie per contrastare la pirateria digitale. Pirateria online: Cloudflare cede e blocca i siti illegali su ordine dell’Agcom, svolta nella battaglia digitale.Cloudflare Cede alla Pressione: L'Agcom Ottiene il Blocco dei Siti Pirata e Apre una Nuova Fase nella Battaglia Digitale La guerra alla pirateria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Pirateria, Canal+ vince contro Google e Cloudflare: cambia lo scenarioSentenza storica in Francia che estende le responsabilità anche ai servizi DNS e alle Big Tech. Il panorama. Leggi i dettagli su Digital-News.it. digital-news.it Pirateria audiovisiva, Canal+ vince contro Cloudflare, Google e CiscoLa vittoria di Canal+ rafforza il principio che anche Le Big Tech devono contribuire, a proprie spese, alla tutela del diritto d’autore. key4biz.it