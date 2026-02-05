Cloudflare implementa nuove misure per contrastare la pirateria digitale | come funzionano le novità tecniche

Cloudflare mette in campo nuove tecnologie per bloccare la pirateria digitale. L’azienda ha annunciato di aver rafforzato i sistemi di controllo e di aver introdotto strumenti più efficaci per individuare e fermare i contenuti pirata. Le novità tecniche sono già operative e mirano a rendere più difficile la diffusione di materiali illegali online. A quanto si apprende, le misure coinvolgono controlli più stringenti sui servizi di hosting e algoritmi più avanzati per identificare i contenuti illeciti.

Cloudflare, azienda leader nel settore della sicurezza online, sta introducendo nuove tecnologie per contrastare la pirateria digitale. La mossa, presentata ufficialmente da Matthew Prince, CEO dell'azienda, e contestata in Italia da una serie di dichiarazioni del commissario dell'Agcom, Massimiliano Capitanio, ha innescato un dibattito in cui si mescolano tecnologia, normativa e diritti digitali. Le novità, iniziate a partire da gennaio 2026, riguardano il cosiddetto "Piracy Shield", uno strumento tecnologico che permette di monitorare, identificare e bloccare rapidamente contenuti illegali distribuiti su internet.

