Pirateria online | Cloudflare cede e blocca i siti illegali su ordine dell’Agcom svolta nella battaglia digitale

Cloudflare ha deciso di bloccare alcuni siti pirata dopo aver ricevuto un ordine dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). La società ha agito rapidamente, rimuovendo i link ai contenuti illegali che circolavano sulla sua piattaforma. Questo passo segna un punto di svolta nella lotta contro la pirateria online in Italia, con un’attenzione sempre più forte alle responsabilità delle aziende tecnologiche. La decisione arriva in un momento in cui le autorità cercano di rafforzare i controlli contro le violazioni dei diritti d’autore sul web.

Cloudflare Cede alla Pressione: L’Agcom Ottiene il Blocco dei Siti Pirata e Apre una Nuova Fase nella Battaglia Digitale. La guerra alla pirateria online in Italia ha segnato un punto di svolta. Cloudflare, gigante statunitense della sicurezza internet già sanzionato dall’Agcom, ha iniziato a bloccare l’accesso a siti che diffondono illegalmente contenuti protetti da copyright. L’annuncio, reso noto dal Commissario dell’Agcom Massimiliano Capitanio, segna una vittoria importante per la tutela della proprietà intellettuale e apre un nuovo fronte nella lotta contro la pirateria digitale. Un Precedente Significativo: La Svolta di Cloudflare e il Ruolo dell’Agcom.🔗 Leggi su Ameve.eu

Agcom sanziona Cloudflare per pirateria con multa da oltre 14 milioniL’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comminato a Cloudflare una multa superiore a 14 milioni di euro, a seguito del mancato rispetto degli ordini relativi alla legge antipirateria.

"Possiamo staccare i servizi per 7 giorni". Cloudflare annuncia battaglia dopo la multa dell'AgcomCloudflare ha annunciato la possibilità di sospendere temporaneamente i servizi per sette giorni, in risposta alla recente multa dell'Agcom.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.