Pips | le soluzioni logiche per risolvere i nuovi enigmi colorati

Giovedì 16 aprile 2026 sono state pubblicate le soluzioni logiche per i nuovi enigmi colorati di Pips. Le risposte sono disponibili per i livelli di difficoltà Easy, Medium e Hard, con dettagli passo dopo passo per aiutare i giocatori a completare le sfide. Le soluzioni si trovano online e sono state condivise da vari utenti.

Le sfide logiche di Pips per la giornata di giovedì 16 aprile 2026 sono finalmente disponibili, offrendo ai giocatori soluzioni dettagliate per superare i livelli Easy, Medium e Hard. Il gioco, debuttato nel catalogo nel mese di agosto 2025, trasforma il classico domino in un’esperienza solitaria basata su vincoli cromatici e matematici. Meccaniche di gioco e logica dei colori. Pips non si limita alla tradizionale disposizione dei tasselli. Sebbene la struttura ricordi il domino classico, dove le parti si connettono orizzontalmente o verticalmente, il cuore del sistema risiede nelle zone colorate che impongono regole specifiche. In queste aree, la somma dei punti o la relazione tra i numeri deve rispettare i parametri indicati dal colore dello spazio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pips: le soluzioni logiche per risolvere i nuovi enigmi colorati Notizie correlate Leggi anche: “Macellerie: analisi e soluzioni. Come affrontare e risolvere le criticità quotidiane”, l’incontro a Padova Elezioni Civita: Laugeni sfida le logiche partiticheLa corsa elettorale verso le date del 24 e 25 maggio a Civita Castellana si sta intensificando con l’ingresso in campo di una nuova forza politica...