Elezioni Civita | Laugeni sfida le logiche partitiche

A Civita Castellana le elezioni si avvicinano, con i comizi che si moltiplicano e i candidati che intensificano la loro campagna. La data delle votazioni è fissata per il 24 e 25 maggio, e tra i protagonisti c’è un nuovo movimento civico che si presenta come alternativa alle logiche tradizionali dei partiti. La competizione elettorale si fa più serrata e coinvolgente.

La corsa elettorale verso le date del 24 e 25 maggio a Civita Castellana si sta intensificando con l’ingresso in campo di una nuova forza politica definita come civica. Franco Laugeni si è candidato a sindaco guidando il progetto Civita viva, presentandosi come un’alternativa libera dai tradizionali pesi partitici. Mentre le coalizioni storiche affrontano le loro dinamiche interne, questa iniziativa punta a costruire un’amministrazione basata sulla competenza e sul servizio alla comunità. L’approccio di questo nuovo soggetto politico si distingue per la volontà di coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione delle politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni Civita: Laugeni sfida le logiche partitiche Articoli correlati Elezioni comunali, a Civita Castellana spaccatura bipartisan: possibili 4 candidati sindaco per i 6 partitiIl 23 e 24 maggio chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio anche Blera e Bomarzo: trattive in corso in tutti i comuni La scadenza di fine... Elezioni Civita Castellana, Danilo Corazza candidato sindaco Pd-civico: "Fallite trattative con M5s e Rifondazione"Il Partito democratico ufficializza il nome che sosterrà alle prossime elezioni comunali di Civita Castellana.