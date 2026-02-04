Macellerie | analisi e soluzioni Come affrontare e risolvere le criticità quotidiane l’incontro a Padova

A Padova si tiene un convegno dedicato alle criticità delle macellerie. L’incontro, in programma mercoledì alle 15, riunisce veterinari dell’ULSS e i macellai locali. L’obiettivo è analizzare i problemi quotidiani del settore e trovare soluzioni pratiche. La sede di Confcommercio ospita l’evento, che mira a favorire un confronto diretto tra i protagonisti del comparto.

