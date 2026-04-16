Pink Floyd | in arriva la raccolta 8-Tracks

Il 5 giugno i Pink Floyd pubblicheranno una nuova raccolta intitolata “8-Tracks”, distribuita da Sony Music. La raccolta copre un periodo tra i momenti più significativi della loro carriera, evidenziando alcune delle canzoni più rappresentative del gruppo. La pubblicazione arriva dopo un lungo periodo di attesa da parte dei fan e si inserisce nel percorso discografico della band.

LONDRA – Il 5 giugno i Pink Floyd tornano con una nuova raccolta, “8-Tracks”, pubblicata da Sony Music, che attraversa uno dei periodi più fertili e decisivi della loro carriera. Otto brani, selezionati tra il 1971 e il 1979, ricostruiscono un percorso artistico che ha segnato in modo indelebile la storia della musica contemporanea. Più che una semplice compilation, “8-Tracks” si presenta come un’esperienza d’ascolto pensata per essere continua e immersiva. La sequenza dei brani è stata infatti rielaborata da Steven Wilson, che ha utilizzato effetti sonori tratti dai multitraccia originali per creare un flusso coerente, nel solco della tradizione floydiana fatta di concept, passaggi sonori e legami tematici tra le tracce.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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