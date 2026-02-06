Danzando oltre il muro la guerra dei Pink Floyd

I Pink Floyd tornano a far parlare di sé con un nuovo progetto ispirato al loro storico album “The Wall”. La band ha deciso di reinterpretare le canzoni del disco, portandole sui palcoscenici italiani con una performance che mescola musica, immagini e ricordi di una guerra che ancora fa sentire i suoi effetti. Lo spettacolo si svolge tra luci intense e suoni ruvidi, come quelli che hanno segnato un’intera generazione, e richiama i temi di rovine, muro e conflitto ancora attuali. Un modo per rivivere un pezzo di storia del rock, ma

A teatro Dall'opera della band inglese "The Wall Dance Tribute", coreografia di Michele Merola, dove vari linguaggi si intrecciano in indovinata scrittura con le hit dell'album Un concept album che ha segnato la storia del rock, canzoni che con bruciante ruvidità portano in superficie rovinii che ancora oggi si percepiscono attuali, orchestrazione e voci che scavano sottopelle con cori di bambini, chitarre, organo, pianoforte, mix tra ballate e scoppi di violenza: è The Wall, capolavoro planetario dei Pink Floyd, 30 milioni di copie vendute, giorno di uscita 30 novembre 1979, graffio narrativo di Roger Waters che trasformò i suoi incubi e la sua vita in folgoranti liriche insieme alla band e a David Gilmour (allora ancora insieme prima della rottura del 1985), copertina bianca incancellabile con quello stilizzato muro di mattoni e scritta rosso sangue.

