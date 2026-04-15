Webuild Salini Serve collaborazione istituzioni e imprese per Paese competitivo

Durante un evento pubblico, un rappresentante di un grande gruppo di costruzioni ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese e università per mantenere la competitività del Paese nel settore delle infrastrutture, che nel 2030 potrebbe raggiungere un valore di oltre 5 trilioni di dollari. Ha evidenziato come questa sinergia sia fondamentale per affrontare le sfide di un mercato globale in rapida espansione.

MILANO (ITALPRESS) – “Per continuare a competere ai massimi livelli in un mercato mondiale delle infrastrutture che raggiungerà i 5,18 trilioni di dollari al 2030, è necessario rafforzare sempre più la collaborazione sistemica tra istituzioni, industria e accademia. E' questa alleanza, più di ogni tecnologia, che trasforma un progetto in eredità per le future generazioni”. E' quanto dichiarato da Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, intervenuto oggi all'evento “Costruire secondo bellezza. Dove infrastrutture e design si incontrano”, nell'ambito del programma della mostra EVOLUTIO, promossa dal Gruppo fino al 3 maggio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Webuild, Salini “Serve collaborazione istituzioni e imprese per Paese competitivo” Notizie correlate Leggi anche: WeBuild: Salini, 'costruire futuro significa investire su infrastrutture' Webuild, dati oltre le attese. Salini “Molto ben posizionati per il futuro”MILANO (ITALPRESS) – “I risultati che presentiamo confermano la solidità del nostro modello industriale nel lungo periodo: abbiamo superato le attese... Contenuti utili per approfondire Webuild, serve alleanza tra istituzioni e imprese per futuro infrastruttureMILANO (ITALPRESS) - Per continuare a competere ai massimi livelli in un mercato mondiale delle infrastrutture è necessario rafforzare sempre più la coll ... italpress.com Webuild, Salini Piano con capitali privati contro siccità in SiciliaROMA (ITALPRESS) - Gli impianti di dissalazione realizzati dal Gruppo Webuild servono 20 milioni di persone al giorno, dimostrando il nostro impegno nel risolvere l'emergenza idrica globale. Siamo ... notizie.tiscali.it