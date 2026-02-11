Movida vertice in Prefettura su Aversa e Santa Maria CV | più controlli e sinergia tra istituzioni e commercianti

Questa sera si è riunito in Prefettura un tavolo di lavoro tra le autorità e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Al centro della discussione, il rafforzamento dei controlli nelle zone di Aversa e Santa Maria Capua Vetere, per garantire maggiore sicurezza durante la movida. Più pattuglie e controlli mirati, con l’obiettivo di prevenire incidenti e comportamenti scorretti. La collaborazione tra istituzioni e commercianti diventa sempre più stretta per gestire meglio le serate più movimentate.

Un incontro operativo sulla movida e sul rafforzamento dei controlli si è svolto tra le istituzioni e le forze dell’ordine, con particolare attenzione alle realtà di Aversa e Santa Maria Capua Vetere. Al tavolo il prefetto Volpe, la vicesindaca di Santa Maria Capua Vetere, il sindaco di Aversa Francesco Matacena, il questore di Caserta, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Carabinieri e i comandanti delle Polizie municipali di Aversa e Santa Maria Capua Vetere. Il vertice si è tenuto sulla scorta della circolare del ministro dell’Interno che dispone l’avvio di controlli mirati nelle aree della movida, con particolare riferimento alle attività commerciali, anche alla luce di recenti episodi avvenuti in Svizzera. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Movida, vertice in Prefettura su Aversa e Santa Maria C.V.: più controlli e sinergia tra istituzioni e commercianti

Il protocollo d'intesa tra commercianti e Prefettura di Caserta mira a prevenire atti illegali e situazioni di pericolo nelle zone di movida.

Questa mattina in Prefettura si è tenuto un vertice per rafforzare i controlli nelle sale da ballo e locali notturni di Bari.

