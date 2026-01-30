Provinciali il Pd sannita rilancia unità e campo largo | proficuo incontro con Piero De Luca

Il Partito Democratico del Sannio cerca di unirsi in vista delle provinciali del 2026. Dopo settimane di dibattiti e confronti interni, i rappresentanti del partito hanno incontrato a sorpresa Piero De Luca, il segretario regionale. Durante l’incontro, si è parlato di come rafforzare il campo largo e di come affrontare le prossime elezioni, già fissate per il 28 febbraio 2026. Una riunione che dimostra la volontà del Pd di presentarsi compatto e pronto alle sfide future.

«Interpretando la volontà politica dei rappresentanti istituzionali e partitici del PD Sannita, quale sviluppata nella serie di dibattiti e confronti di queste settimane congressuali, si è svolto nella mattinata di venerdì, 30 gennaio, un incontro con il segretario regionale, Piero De Luca, durante il quale, tra l'altro, è stato affrontato il tema delle elezioni provinciali fissate per il 28 febbraio 2026. È da subito emerso un obiettivo condiviso: costruire una lista del Partito Democratico aperta, inclusiva e competitiva, capace di rappresentare tutte le sensibilità presenti nel Partito.

