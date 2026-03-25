Ercolano | chiacchiere da bottega per un 47enne ma è ai domiciliari Carabinieri lo arrestano

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato un uomo di 47 anni, attualmente ai domiciliari, perché sorpreso mentre si trovava in una bottega del quartiere. L’arresto è avvenuto a seguito di un controllo di routine, durante il quale è stato constatato che l’uomo si trovava fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. L’episodio è stato portato all’attenzione delle autorità competenti.

Ercolano: arrestato per evasione 47enne sorpreso in una bottega del quartiere. I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per evasione S. S., 47enne già ai domiciliari. E’ pomeriggio a Ercolano e in Traversa Panto c’è una piccola bottega. All’interno un fabbro. E’ intento nel suo lavoro quando la porta si apre ed il suono del campanello attivato dal sensore di movimento lo fa balzare dalla sedia. Davanti a lui un uomo. Va spesso: vive accanto ed è passato per un saluto e qualche chiacchiera. All’esterno della bottega, una pattuglia dei carabinieri è lì per controllare il 47enne, ma a casa non lo trova. I militari si guardano intorno, cercano di capire dove si trovi, quando dalla porta della bottega lasciata aperta lo notano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ercolano: chiacchiere da bottega per un 47enne ma è ai domiciliari. Carabinieri lo arrestano Articoli correlati Rione Traiano, giro in sella ma è ai domiciliari: carabinieri arrestano 45enneE’ sera nel Rione Traiano, i carabinieri della locale stazione sono in via Marco Aurelio quando notano un uomo in sella ad uno scooter. Leggi anche: Napoli- Rione Traiano: giro in sella ma è ai domiciliari. Carabinieri arrestano 45enne Contenuti e approfondimenti su Ercolano chiacchiere da bottega per un... Argomenti discussi: Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia il Console generale degli Stati Uniti a Napoli, Terrence Flynn. Chiacchiere da bottega per un 47enne ma è ai domiciliari: arrestatoI controlli dei carabinieri di Ercolano ... msn.com Ercolano, chiacchiere da bottega per un 47enne ma è ai domiciliari: arrestatoI carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per evasione Salvatore Scava, 47enne già ai domiciliari. napolivillage.com