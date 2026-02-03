Castelnuovo omicida ai domiciliari | la Cassazione lo rispedisce in carcere

La Cassazione ha deciso di riprendere in carcere un giovane marocchino di 29 anni. Era agli arresti domiciliari, ma ora torna dietro le sbarre. Era stato condannato in primo grado per l’omicidio avvenuto nella primavera del 2024 a Castelnuovo Rangone. La decisione arriva dopo che i giudici hanno valutato che le condizioni non fossero sicure. La sua scarcerazione, quindi, viene revocata e si riapre la porta del carcere.

Si riaprono le porte del carcere per il 29enne di nazionalità marocchina condannato in primo grado per l'omicidio volontario avvenuto nella primavera del 2024 a Castelnuovo Rangone. Si tratta del delitto avvenuto nel cortile dell'abitazione all'incrocio tra via Montanara e via Casette Zanasi.

