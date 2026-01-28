Atalanta oltre mille tifosi in arrivo a Bruxelles | il meeting point in centro città

Oltre mille tifosi dell’Atalanta stanno partendo da diverse città italiane per raggiungere Bruxelles. Molti sono in viaggio da Bergamo, con voli da Orio al Serio, altri da Linate con destinazione Zaventem. In poche ore, il centro della capitale belga si è popolato di tifosi nerazzurri pronti a sostenere la squadra in vista della partita. La maggior parte si ritrova in un punto di incontro nel cuore di Bruxelles, mentre i voli continuano ad arrivare.

Bruxelles. Chi su Charleroi partendo da Orio al Serio, chi su Zaventem partendo da Linate. I voli di linea per raggiungere la capitale del Belgio abbondano da Bergamo e dintorni e tra ieri e oggi si sono tinti di nerazzurro. Saranno in totale 1.056 i tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti del Lotto-Park (nome originale Constant Vanden Stock), la casa dell’Anderlecht data in prestito ai concittadini (poco amati) dell’ Union St. Gilloise solo per le partite di Champions League. Non sarà il tradizionale stadio Joseph Marien, incastonato nel verde del Parc Duden, zona sud della capitale, e nemmeno il grande Re Baldovino (fu Heysel), che ospita le partite della nazionale ma ha una pista intorno che rovina la visuale e pure un terreno di gioco decisamente messo male, ma per i tifosi nerazzurri sarà comunque una prima volta, anche se anziché il mauve ci sarà il giallo e blu.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Mille tifosi dello Stoccarda sono attesi a Roma senza biglietto, suscitando preoccupazioni di ordine pubblico.

