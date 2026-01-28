Sciarpe e sorrisi | oltre mille tifosi nerazzurri a Bruxelles per la notte di Champions - Le foto

Da ecodibergamo.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi dell’Atalanta sono arrivati a Bruxelles in migliaia. Questa sera si radunano in piazza della Borsa, in attesa della partita di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Sono tutti con sciarpe e grandi sorrisi, pronti a sostenere la loro squadra.

I TIFOSI. Hanno già raggiunto piazza della Borsa, punto di ritrovo per i supporter dell’Atalanta. L’attesa per il match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Bruxelles si tinge di nerazzurro tra sciarpe al collo, cori e sorrisi. Sono 1.056 i tifosi atalantini che hanno fatto registrare il tutto esaurito nel settore ospiti del Lotto Park, ma la presenza bergamasca sarà ancora più ampia: altri sostenitori seguiranno infatti la gara anche dagli altri settori dello stadio. Una vera e propria invasione pacifica, partita da tutta la provincia di Bergamo e dai territori limitrofi tra la serata di martedì e l’alba del giorno del big match di Champions League, in programma stasera, mercoledì 28 gennaio, alle 21, contro l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

sciarpe e sorrisi oltre mille tifosi nerazzurri a bruxelles per la notte di champions le foto

© Ecodibergamo.it - Sciarpe e sorrisi: oltre mille tifosi nerazzurri a Bruxelles per la notte di Champions - Le foto

Approfondimenti su Atalanta Bruxelles

Atalanta, oltre mille tifosi in arrivo a Bruxelles: il meeting point in centro città

Oltre mille tifosi dell’Atalanta stanno partendo da diverse città italiane per raggiungere Bruxelles.

Atalanta, sale l’attesa per la sfida di Champions, il colore dei tifosi nerazzurri a Marsiglia -Foto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atalanta Bruxelles

Argomenti discussi: Falle girà ‘ste ruote - Unimondo.

sciarpe e sorrisi oltreSciarpe e sorrisi: oltre mille tifosi nerazzurri a Bruxelles per la notte di Champions - Le fotoI TIFOSI. Hanno già raggiunto piazza della Borsa, punto di ritrovo per i supporter dell’Atalanta. L’attesa per il match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise ... ecodibergamo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.