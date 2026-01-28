I tifosi dell’Atalanta sono arrivati a Bruxelles in migliaia. Questa sera si radunano in piazza della Borsa, in attesa della partita di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Sono tutti con sciarpe e grandi sorrisi, pronti a sostenere la loro squadra.

I TIFOSI. Hanno già raggiunto piazza della Borsa, punto di ritrovo per i supporter dell’Atalanta. L’attesa per il match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Bruxelles si tinge di nerazzurro tra sciarpe al collo, cori e sorrisi. Sono 1.056 i tifosi atalantini che hanno fatto registrare il tutto esaurito nel settore ospiti del Lotto Park, ma la presenza bergamasca sarà ancora più ampia: altri sostenitori seguiranno infatti la gara anche dagli altri settori dello stadio. Una vera e propria invasione pacifica, partita da tutta la provincia di Bergamo e dai territori limitrofi tra la serata di martedì e l’alba del giorno del big match di Champions League, in programma stasera, mercoledì 28 gennaio, alle 21, contro l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sciarpe e sorrisi: oltre mille tifosi nerazzurri a Bruxelles per la notte di Champions - Le foto

Approfondimenti su Atalanta Bruxelles

Oltre mille tifosi dell’Atalanta stanno partendo da diverse città italiane per raggiungere Bruxelles.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atalanta Bruxelles

Argomenti discussi: Falle girà ‘ste ruote - Unimondo.

Sciarpe e sorrisi: oltre mille tifosi nerazzurri a Bruxelles per la notte di Champions - Le fotoI TIFOSI. Hanno già raggiunto piazza della Borsa, punto di ritrovo per i supporter dell’Atalanta. L’attesa per il match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise ... ecodibergamo.it

Che emozione!! Si è vista anche negli occhi e nel sorriso del nostro Presidente, Sandro Bordato, oltre che negli occhi dei nostri ragazzi e ragazze, che spuntavano da sotto i numerosi berrettini, o da sopra le sciarpe, blu... E si è sentita, anche, nei cori di "soste - facebook.com facebook