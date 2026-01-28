Sciarpe e sorrisi | oltre mille tifosi nerazzurri a Bruxelles per la notte di Champions - Le foto
I tifosi dell’Atalanta sono arrivati a Bruxelles in migliaia. Questa sera si radunano in piazza della Borsa, in attesa della partita di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Sono tutti con sciarpe e grandi sorrisi, pronti a sostenere la loro squadra.
I TIFOSI. Hanno già raggiunto piazza della Borsa, punto di ritrovo per i supporter dell’Atalanta. L’attesa per il match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Bruxelles si tinge di nerazzurro tra sciarpe al collo, cori e sorrisi. Sono 1.056 i tifosi atalantini che hanno fatto registrare il tutto esaurito nel settore ospiti del Lotto Park, ma la presenza bergamasca sarà ancora più ampia: altri sostenitori seguiranno infatti la gara anche dagli altri settori dello stadio. Una vera e propria invasione pacifica, partita da tutta la provincia di Bergamo e dai territori limitrofi tra la serata di martedì e l’alba del giorno del big match di Champions League, in programma stasera, mercoledì 28 gennaio, alle 21, contro l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
