piante da appartamento il trucco dello zucchero per rivitalizzarle

Negli ultimi anni, sui social e tra gli appassionati di giardinaggio, si parla spesso dell’uso dello zucchero come trucco per rivitalizzare le piante da appartamento. Questa pratica viene condivisa come una soluzione semplice per aiutare le piante a ritrovare vigore e vitalità. Non ci sono prove scientifiche che confermino l’efficacia di questa tecnica, ma la sua diffusione continua tra chi coltiva piante in casa.

Circola da anni, rimbalza sui social e spesso ne abbiamo sentito parlare tra gli appassionati di giardinaggio: mettere lo zucchero nelle piante. Zollette nel vaso, acqua zuccherata per innaffiare, cucchiaini sciolti qua e là; un rimedio della nonna che sembra innocuo, ma il problema è che questo trucco non è così semplice. Vediamo quando è possibile usarlo, e perché. Si può dare lo zucchero alle piante?. La risposta breve è: dipende, perché non vale come regola generale. Le piante lo zucchero lo producono da sole. È il risultato della fotosintesi: luce solare trasformata in glucosio, che è poi quello che le nutre e le tiene vive. Non a caso una pianta tenuta troppo al buio alla fine muore: senza luce, il meccanismo si inceppa.🔗 Leggi su Dilei.it

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