Il dolcificante al posto dello zucchero è sicuro? Aumenta il rischio di tumori?

Il dibattito sui dolcificanti artificiali continua a suscitare attenzione, con molte persone che si chiedono se siano sicuri al posto dello zucchero e se possano aumentare il rischio di tumori. Questi sostituti sono circa 200 volte più dolci dello zucchero, quindi vengono usati in quantità molto ridotte. La questione della loro sicurezza viene frequentemente discussa senza che siano stati confermati rischi certi.

È circa 200 volte più dolce dello zucchero e per questo ne bastano quantità minime per ottenere lo stesso sapore. L'aspartame è uno dei dolcificanti artificiali più utilizzati al mondo: lo troviamo in compresse come alternativa allo zucchero, nelle bevande "zero", nelle gomme da masticare, in.