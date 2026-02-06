Coldiretti parte il primo progetto formativo per i giovani agricoltori | i dettagli

Questa mattina a Ferrara è partito il primo incontro del nuovo progetto formativo di Coldiretti dedicato ai giovani agricoltori. L’iniziativa, annunciata dall’associazione alla fine dell’anno scorso, mira a fornire ai giovani strumenti pratici e informazioni utili per avviare e gestire al meglio le loro attività agricole. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi giovani interessati a imparare dai professionisti del settore, in un clima di grande entusiasmo.

Ha preso il via giovedì 5 il primo appuntamento dedicato ai giovani di Coldiretti Ferrara, che a seguito delle decisioni dell'assemblea di fine anno 2025, è stato varato un programma di attività per quest'anno che vede al centro anche diversi percorsi informativi e formativi.

