Il recente blocco dello Stretto di Hormuz ha causato un aumento dei prezzi del gas e dell’energia in Europa, portando all’attenzione le vulnerabilità del continente. L’Unione Europea ha annunciato un nuovo piano energetico per affrontare questa situazione. In Italia, la dipendenza da forniture esterne si combina con costi industriali già elevati e problemi nei trasporti, evidenziando le sfide che il settore energetico deve affrontare in questo momento.

Roma, 14 aprile 2026 – La chiusura dello Stretto di Hormuz riporta l’energia al centro della fragilità europea e mette l’Italia davanti alla sua linea di faglia più esposta: dipendenza dalle rotte esterne, prezzi industriali già elevati, trasporti sotto pressione. I mercati hanno reagito subito. Il Wti è salito fino a 104,57 dollari al barile, il Brent oltre i 102 dollari, mentre il gas al Ttf di Amsterdam ha segnato un balzo superiore al 10%, fino a 48,2 euro al megawattora. Le Borse europee hanno accusato il colpo in avvio, per poi limitare i danni in chiusura. In Italia, per ora, i listini alla pompa non si sono mossi: benzina self a 1,783 euro al litro, gasolio a 2,160.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stretto di Hormuz e fiammata dei prezzi: l’Ue lancia il piano energia, il gas russo divide l’Italia

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