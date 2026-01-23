Milan Cardinale totale supporto ad Allegri | ecco cosa apprezza dell’allenatore

Gerry Cardinale, presidente di RedBird, ha recentemente visitato Milano esprimendo il suo pieno sostegno a Massimiliano Allegri come allenatore del Milan. La sua presenza sottolinea l’impegno della proprietà nel progetto sportivo del club, evidenziando fiducia e continuità nella guida tecnica. Questo supporto è un segnale importante per il futuro della squadra, in un momento di attenzione e pianificazione strategica.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Gerry Cardinale è attento allo sviluppo commerciale e alla promozione internazionale del brand Milan, ma prima ancora dei risultati aziendali segue quelli sportivi. Questo perché i rossoneri senza ambizioni hanno poco fascino. Rispetto alla scorsa stagione le cose sono molto diverse: gennaio 2025, Diavolo a 31 punti stabile all'ottavo posto in classifica dove poi concluderà una stagione anonima e senza qualificazione alla Champions. L'obiettivo del Milan è tornare tra le prime quattro in classifica, lo ripete sempre Allegri. Cardinale nel suo viaggio a Milano, si legge, ha avuto per Allegri parole di elogio e stima: confermato il progetto a lungo termine.

