Peter Magyar alla tv di Stato ungherese | Chiudo il vostro tg propaganda

Da liberoquotidiano.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Peter Magyar ha annunciato alla televisione di stato ungherese di aver deciso di sospendere il telegiornale, definendolo un strumento di propaganda. La sua prima azione è stata quella di interrompere le trasmissioni del notiziario. Durante un'intervista sul canale pubblico M1, ha dichiarato questa decisione, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri riguardo all'emittente.

La prima mossa di Peter Magyar? Sospendere la tv di Stato. Ospite del canale pubblico M1, il futuro premier ungherese - davanti a microfoni e telecamere - ha tuonato: "Mi avete invitato soltanto ora per illustrare il programma, avete mentito sui miei figli, mi avete insultato", ma "domenica si è compiuta una rivoluzione, continuare a mentire non ha più senso". Il riferimento è alle elezioni da lui vinte domenica, dopo le quali, guardando dritto negli occhi prima i giornalisti di Kossuth Radio e poi del telegiornale di M1, ha confermato la volontà di smantellare il "tg propaganda" e di tagliare i finanziamenti fino al "ripristino del loro carattere di servizio pubblico".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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