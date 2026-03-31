Secondo il Financial Times, un broker associato a Pete Hegseth, segretario della Difesa degli Stati Uniti, avrebbe tentato di investire nel settore della difesa prima di un possibile attacco all’Iran. Pete Hegseth è noto per aver sostenuto pubblicamente l’azione militare contro Teheran, diventando una figura di spicco all’interno dell’amministrazione Trump con posizioni favorevoli a un intervento militare.

Pete Hegseth, il segretario della Difesa degli Stati Uniti, è tra i principali fautori della guerra all’Iran e ha rappresentato una delle voci più insistenti all’interno dell’amministrazione Trump a sostegno di un attacco contro Teheran. Ora emerge che un broker che lavora per lui ha tentato un ingente investimento in importanti aziende del settore della difesa nelle settimane precedenti l’inizio dell’operazione “Epic Fury”. Lo riporta il Financial Times: secondo tre persone a conoscenza dei fatti, a febbraio il consulente del capo del Pentagono presso Morgan Stanley ha contattato BlackRock per valutare un investimento multimilionario nel ‘ Defense Industrials Active ETF ‘ della società di gestione patrimoniale, prima che partisse l’azione militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Financial Times: “Un broker di Pete Hegseth tentò di investire nella difesa prima dell’attacco all’Iran”

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