Rosignano pesca anguille con attrezzatura illegale | multato 60enne
Durante un controllo dei carabinieri forestali di Cecina, un uomo di 60 anni di Rosignano è stato multato per aver pescato anguille con attrezzature illegali. La sanzione, pari a 2.000 euro, si inserisce nelle attività di contrasto al bracconaggio ittico per tutelare le risorse acquatiche della zona.
I carabinieri forestali di Cecina hanno elevato una multa di 2mila euro a un 60enne di Rosignano durante i controlli per contrastare il bracconaggio ittico. L'uomo è stato sorpreso a pescare anguille utilizzando attrezzatura vietata, consistente in una rete da pesca la cosiddetta ripaiola.
