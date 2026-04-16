Persone saperi e pratiche s' incontrano ancora una volta nel borgo più isolato d' Italia

In un borgo isolato tra i monti del Friuli, raggiungibile esclusivamente a piedi, si svolge un evento che coinvolge persone, saperi e pratiche da diversi contesti. L’area, lontana dall’urbanizzazione, diventa da tempo un luogo di incontro per attività artistiche e culturali. Qui, la comunità locale e visitatori condividono momenti di esperienza diretta, mantenendo viva la tradizione di praticare e trasmettere le proprie conoscenze.

C’è un borgo, nascosto tra i monti del Friuli, che si raggiunge solo a piedi. E proprio lì, lontano da tutto, l’arte torna a farsi esperienza condivisa. A Stavoli, lungo il sentiero CAI 417, il silenzio della natura lascia spazio a “Intrecci”, il progetto di Uponadream che trasforma uno dei.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ancora passaggi a livello in tilt. Sbarre impazzite, treni nel caos. Accade più di una volta al mese Il costone pericolante collassa. E adesso nel borgo di Roma nord già isolato è emergenzaDue crolli nella giornata di ieri, i massi bloccano l'unica strada di accesso al quartiere. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vent’anni del Centro Samifo: Pratiche, saperi e politiche per la tutela della salute delle persone rifugiate.; Vent’anni del SAMIFO: pratiche, saperi e politiche per la salute delle persone rifugiate; Design, Russo (MiC): patrimonio di saperi e pratiche fondamentali per l’Italia; Allenamenti emotivi: mente e cuore al centro dell’esperienza educativa. Le persone sono saperi! Filantrope alla sfida dell’open knowledgeI miti delle filantropia è la serie curata dalla comunità di pratica filantropica Elemental, animata da Chiara K. Cattaneo e Mandy Van Deven. Interventi che rappresentano uno spaccato della ... vita.it Persone e saperi. Guardando al futuro : Un rito collettivo di coesione socialeLa sfilata del Palio del Golfo non esisterebbe senza il prezioso contributo di Fondazione Carispezia, che crede profondamente nel valore culturale di questa manifestazione e la sostiene con ... lanazione.it Oltre 8.200 persone in Italia sono oggi in attesa di un trapianto. Per loro, la speranza di guarire dipende da un gesto semplice ma straordinario: la donazione. Ogni anno nuove persone entrano in lista d’attesa perché i loro organi non funzionano più, mentre m facebook La manifestazione dei Patrioti di sabato a Milano Migliaia di persone perbene, senza paura, vogliono un’Italia che non sia bloccata dalle regole assurde e troppo spesso autolesioniste dell’Unione Europea. x.com