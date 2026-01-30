Il costone pericolante collassa E adesso nel borgo di Roma nord già isolato è emergenza

Un pezzo di costone si è improvvisamente sgretolato nel borgo di Roma Nord, creando un’area isolata e in allerta. Il rumore assordante delle rocce che si frantumano ha svegliato i residenti, mentre massi di grandi dimensioni rotolano lungo la parete a oltre venti metri di altezza, prima di cadere e schiantarsi al suolo. Alcuni di questi hanno travolto recinzioni metalliche e barriere in cemento, rendendo ancora più difficile la situazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell

Due crolli nella giornata di ieri, i massi bloccano l'unica strada di accesso al quartiere. Si valutano alternative, intanto il centro anziani diventa presidio della croce rossa. Supporto ad anziani, malati e donne incinta Il rumore delle rocce che si sgretolano, i massi che rotolano lungo la parete per oltre venti metri di altezza prima di schiantarsi al suolo e schiacciare sotto il loro peso recinzioni metalliche e new jersey in cemento. Nuovo crollo a Isola Farnese dove, a distanza di tre settimane dal primo cedimento, si è staccata un’altra parte del costone privato che dà sull’unica strada di accesso al borgo.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Roma Nord Classi ospiti in altre scuole, niente bus. Il borgo di Roma nord resta isolato Dopo due giorni di chiusura e sospensione delle attività didattiche, gli alunni della scuola elementare di Isola Farnese sono tornati in classe. Si stacca masso da venti metri di altezza, scuola chiusa e bus sospesi. Il borgo di Roma nord isolato A Roma Nord, un masso si è staccato da un'altezza di circa venti metri, causando l’interruzione della circolazione e la sospensione dei mezzi pubblici. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ci giunge notizia di una grave frana in zona #IsolaFarnese a nord di #Roma, dove nei giorni scorsi a causa delle ingenti piogge il costone era già venuto giù ed era stato messo in sicurezza con alcune reti di contenimento (non sufficienti considerando la m - facebook.com facebook Rischio frana, al via la messa in sicurezza del costone in via dell’Isola Farnese - la Repubblica x.com

