Maltempo Latino Mpa | Destinare i fondi dei fuochi di Sant’Agata alla ricostruzione

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato ingenti danni a Catania e alla costa ionica. In risposta, Latino (Mpa) propone di reindirizzare i fondi destinati alla tradizionale festa dei fuochi di Sant’Agata, raccolti tramite la tassa di soggiorno, per sostenere la ricostruzione e il ripristino delle aree colpite. Questa proposta mira a concentrare le risorse sulla riparazione dei danni più urgenti, favorendo una ripresa efficace del territorio.

