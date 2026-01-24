Maltempo Latino Mpa | Destinare i fondi dei fuochi di Sant’Agata alla ricostruzione
Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato ingenti danni a Catania e alla costa ionica. In risposta, Latino (Mpa) propone di reindirizzare i fondi destinati alla tradizionale festa dei fuochi di Sant’Agata, raccolti tramite la tassa di soggiorno, per sostenere la ricostruzione e il ripristino delle aree colpite. Questa proposta mira a concentrare le risorse sulla riparazione dei danni più urgenti, favorendo una ripresa efficace del territorio.
“Destinare le risorse della tassa di soggiorno, previste come ogni anno per la realizzazione dello spettacolo dei fuochi d’artificio in onore di Sant’Agata, alla ricostruzione dei danni causati dal ciclone Harry che nei giorni scorsi si è abbattuto su Catania e sulla costa ionica”. È la proposta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
MALTEMPO. MUSUMECI: “RICOSTRUIRE CON PIANIFICAZIONE, IL CICLONE POTREBBE TORNARE” MESSINA – «La ricostruzione deve prevedere una nuova pianificazione urbanistica, pensando che il ciclone possa ripetersi tra 10, 20 o 50 anni», ha dett - facebook.com facebook
