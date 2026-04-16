Persiceto festeggia i suoi 150 anni con una nuova casa | inaugurato il Giulio Morselli Gym Center

San Giovanni in Persiceto ha recentemente inaugurato il nuovo “Giulio Morselli Gym Center”, una struttura dedicata principalmente alla ginnastica ritmica. L’evento ha segnato un momento importante per la comunità locale, che ha festeggiato anche i 150 anni della città con questa apertura. La palestra rappresenta un’aggiunta significativa alle strutture sportive della zona, offrendo un nuovo spazio per gli allenamenti e le attività di ginnastica ritmica.

San Giovanni in Persiceto ha celebrato uno dei momenti simbolicamente già forti della sua storia sportiva con l’inaugurazione del nuovo “Giulio Morselli Gym Center”, struttura pensata soprattutto per la ginnastica ritmica. L’apertura dell’impianto si inserisce nei festeggiamenti per i 150 anni della Società Ginnastica Persicetana, diventandone di fatto l’evento centrale, dopo una vigilia segnata da una mostra storica e da un convegno dedicato alla tradizione del club emiliano. Il nuovo centro si affianca alla palestra “Marcello Trapani”, che resterà invece il punto di riferimento per la ginnastica artistica. Le due strutture sono unite anche da un forte valore simbolico: una scultura che richiama il passaggio del fuoco di Olimpia tra due tedofori, immagine scelta pre rappresentare il legame tra passato e futuro.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate La banda festeggia 150 anni con un muraleC’è un’armonia che si diffonde per le strade del paese da un secolo e mezzo: un’eco di festa che oggi cerca forma e colore. Il Carnevale di Gambettola festeggia i suoi primi 140 anni con una serata di racconti e filmati d'epocaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Centoquarant’anni di colori, creatività e passione.