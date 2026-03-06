Il Carnevale di Gambettola festeggia i suoi primi 140 anni con una serata di racconti e filmati d' epoca

Il Carnevale di Gambettola compie 140 anni e per celebrare questa ricorrenza organizza una serata dedicata ai racconti e ai filmati d’epoca. L’evento si svolgerà venerdì 6 marzo alle ore 20 e sarà aperto a tutta la comunità. La serata intende ripercorrere la storia della tradizione carnevalesca attraverso immagini e testimonianze del passato.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Centoquarant’anni di colori, creatività e passione. Il Carnevale di Gambettola taglia un traguardo storico e invita la città a festeggiarlo con una serata speciale in programma venerdì 6 marzo alle ore 20.30 alla Multisala Abbondanza, ex Cinema Metropol. "Quella in programma non sarà solo una commemorazione - spiegano gli organizzatori -, ma un viaggio nel tempo tra immagini d’epoca, filmati rari, racconti e testimonianze dalla voce di chi il Carnevale lo ha costruito, vissuto e fatto crescere anno dopo anno. Una storia che si intreccia profondamente con quella della città di Gambettola, accompagnandone l’evoluzione e diventando parte integrante della sua identità". 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Bellaria festeggia i suoi primi 70 anni con il premio Panzini, evento speciale nella sera di San Valentino Il "nonno" di Melissano festeggia i suoi primi 100 anniMELISSANO - Il primo centenario dell’anno è il nonnino affettuoso di Melissano, Giovanni Legittimo. Aggiornamenti e notizie su Il Carnevale di Gambettola festeggia i.... Discussioni sull' argomento Gambettola, i 140 anni del Carnevale -; Gambettola, 140 anni in maschera; Il carnevale è poesia, concorso aperto fino al 10 marzo -; Guai a far morire il nostro Carnevale. Ma servono mezzi. Gambettola, 140 anni in mascheraSono ’solo’ 140 gli anni del Carnevale di Gambettola. Un documento d’archivio fa risalire al 1886 la nascita del Carnevale di Gambettola, si chiamava Il Boscaiuolo. In paese allora c’era la tradizio ... ilrestodelcarlino.it Carnevale di Gambettola - facebook.com facebook