Salone del Libro 2026 Benini | ‘Il mondo salvato dai ragazzini’ è il tema della 38esima edizione

Questa mattina è stato annunciato il tema del Salone del Libro di Torino 2026. La 38esima edizione si svolgerà dal 14 al 19 maggio e avrà come titolo ‘Il mondo salvato dai ragazzini’. Gli organizzatori stanno preparando un evento dedicato ai giovani e alla loro capacità di cambiare il mondo. La città si prepara ad accogliere autori, lettori e tante novità letterarie.

‘Il mondo salvato dai ragazzini’ è il titolo e il tema della 38a edizione del Salone del Libro di Torino in programma dal 14 al 19 maggio. Lo ha annunciato la direttrice del Salone Annalena Benini in conferenza stampa al Politecnico di Torino. “È un libro fondamentale di Elsa Morante che attraversa varie forme dell’arte e della parola. È un manifesto, una poesia, una festa, un appello, come diceva Morante, è tutto quello che è anche il Salone”, ha spiegato Benini. “Vogliamo davvero dare parola alle ragazzi e ai ragazzi. Abbiamo così creato una nuova sezione tematica in aggiunta alle otto già presenti: sarà curato da ragazze e ragazzi tra i 19 e i 23 anni, che hanno già avuto esperienza con Salone del Libro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A maggio, il Salone internazionale del Libro di Torino torna al Lingotto.

