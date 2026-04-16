Lungo le coste del golfo di Sant’Eufemia si è registrata una crescente presenza di caravelle portoghesi, un organismo marino che si presenta con un aspetto che può sembrare innocuo. La presenza di questi esemplari è stata segnalata più volte nelle ultime settimane, suscitando attenzione tra i bagnanti e le autorità locali. La diffusione di queste meduse rappresenta un fenomeno che sta interessando le acque della zona.

Lungo le coste del golfo di Sant’Eufemia si registra una presenza sempre più frequente di caravella portoghese, un organismo marino che può trarre in inganno per il suo aspetto apparentemente innocuo. Il naturalista del Wwf vibo, Paolillo, ha lanciato un avvertimento circa la pericolosità di questo animale, segnalando come i ritrovamenti stiano aumentando in tutta l’area costiera vibonese. L’inganno visivo tra bellezza e pericolo biologico. Chi si affaccia sulle spiagge del golfo potrebbe scorgere sulla sabbia un oggetto che sembra quasi un palloncino ovale dai riflessi bluastri o trasparente. Tuttavia, la realtà descritta da Paolillo è molto diversa: quella che appare come una forma naturale portata dal mare è in realtà uno degli organismi marini più rischiosi per l’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo in mare: la caravella portoghese invade le coste vibonesi

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