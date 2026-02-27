Specie tropicale sulle coste dello Stretto a Cannitello avvistata una caravella portoghese

Una caravella portoghese è stata avvistata questa mattina sulle coste di Cannitello, nello Stretto di Messina. I volontari di Ambiente Mare Italia aps, guidati dal referente territoriale Alessandro Taverriti, hanno trovato un esemplare di questa specie marina tropicale, rara e poco comune in queste acque. L’avvistamento è avvenuto lungo la costa calabrese e il team ha prontamente segnalato la presenza dell’animale.

Il ritrovamento di un esemplare questa mattina grazie ai volontari di Ambiente Mare Italia, che ritengono non ordinaria la presenza dell'organismo coloniale nell'area del Mediterraneo Alcuni zooidi catturano le prede con lunghi tentacoli urticanti, altri digeriscono, altri ancora si dedicano alla riproduzione. La caratteristica sacca pneumatoforica funziona da vela naturale, consentendo alla colonia di galleggiare e spostarsi secondo vento e correnti. Nonostante abbia predatori naturali (uno è la tartaruga marina caretta caretta), la caravella portoghese rappresenta un pericolo sia per l'uomo che per la fauna locale. I suoi tentacoli urticanti, che possono estendersi per decine di metri sotto la superficie, sono in grado di provocare irritazioni cutanee, anche negli esemplari spiaggiati.