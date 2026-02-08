Una caravella portoghese è stata avvistata nel mare vicino a Favignana. A notarla, un residente dell’isola che ha immediatamente segnalato il suo avvistamento alle autorità. Si tratta di Physalia physalis, un esemplare che ha attirato l’attenzione di ricercatori dell’Ispra, chiamati a monitorare la presenza di queste creature nel Mediterraneo.

L’ultima avvistata è la Caravella portoghese. A segnalarla un abitante dell’isola di Favignana. L’esemplare, il nome scientifico è Physalia physalis, l’Area Marina protetta delle Egadi ha allertato i ricercatori dell’Ispra, avviando la procedura di recupero e conservazione degli organismi per le analisi scientifiche, non è che una delle specie aliene che popolano il Mediterraneo. La caravella portoghese, come sottolineano gli esperti dell’Ispra «è un idrozoo coloniale di origine atlantica, che può raggiungere il Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibilterra trasportato dalle correnti». In Italia le segnalazioni più frequenti provengono da Sardegna, isole Pelagie e costa messinese e si sposta mediamente di 20 metri al minuto e, in caso di vento favorevole, percorre tra i 15 e i 28 chilometri al giorno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caravella portoghese avvistata nel Mediterraneo vicino all’isola di Favignana

Approfondimenti su Favignana Caravella

Le tempeste nel Mediterraneo non sono più eccezioni: negli ultimi giorni, diverse aree si sono trovate a fare i conti con pioggia intensa, vento forte e allagamenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Favignana Caravella

Argomenti discussi: Nuovo avvistamento di caravella portoghese (Physalia physalis) a Favignana — Italiano; Allarme meduse, previsto arrivo di specie velenosa anche in Calabria.

Specie aliene nel Mediterraneo, avvistata caravella portoghese nel mare dell’isola di FavignanaL’ultima avvistata è la Caravella portoghese. A segnalarla un abitante dell’isola di Favignana. L’esemplare, il nome scientifico è Physalia physalis, ... ilsole24ore.com

Nuova specie di caravella portoghese blu cobalto scoperta per caso: decine di esemplari finiti su una spiaggiaIn Giappone, nella baia di Sendai, è stata scoperta una nuova specie di caravella portoghese, un complesso e tossico organismo coloniale appartenente alla classe degli Idrozoi e all'ordine dei ... fanpage.it

Avvistamento di Caravella portoghese alle Egadi Una specie aliena, cioè non caratteristica del nostro mare, è stata avvistata da un concittadino a Favignana, prova dell'importanza della "citizen science", ovvero le segnalazioni che provengono da chi fru facebook

Nuovo avvistamento di caravella portoghese (Physalia physalis) a Favignana; @AmpEgadi e ISPRA impegnati nelle analisi scientifiche. La specie presenta tentacoli altamente urticanti, è fondamentale segnalare avvistamenti alle AMP locali o alla e-mail [ x.com