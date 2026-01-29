Semi di ricino la spremitura africana dell’Eni

Morris coltiva semi di ricino su 34 acri nella contea di Kwale, in Kenya. L’azienda italiana Eni ha avviato una produzione locale di olio di ricino, ma il contadino si domanda se questa coltura si adatti davvero a quel clima. Forse quei semi non andavano piantati qui, visto che il caldo potrebbe non essere ideale per questa pianta. La questione resta aperta, tra dubbi e speranze di un’economia più sostenibile.

Biocarburanti Eni punta a quadruplicare la produzione di bioenergie al 2035. Un affare che vale oltre 12 miliardi di euro. Dopo quella di Gela e Marghera è in arrivo la terza bioraffineria a Livorno. Ma restano i dubbi sulle forniture di materie prime. Mentre il governo soddisfa i suoi desiderata

