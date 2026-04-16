Perde la vita dopo l' incidente di Pasquetta in Valsugana | Marco Scantamburlo lascia una moglie e due figli
Un incidente avvenuto in Valsugana il giorno di Pasquetta, il 6 aprile, ha portato alla morte di un uomo. Dopo quattro giorni di ricovero, il 10 aprile, è stato dichiarato il decesso. L’uomo lascia una moglie e due figli. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La notizia si è diffusa rapidamente nella zona, suscitando commozione tra la comunità locale.
L’incidente era avvenuto il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile, in Valsugana; quattro giorni dopo, venerdì 10, il decesso. È la tragica sorte che ha colpito il 53enne Marco Scantamburlo, artigiano e imprenditore di Scorzé, in provincia di Venezia; l’uomo lascia una moglie e due figli, Giovanni.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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