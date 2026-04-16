Perde la vita dopo l' incidente di Pasquetta in Valsugana | Marco Scantamburlo lascia una moglie e due figli

Un incidente avvenuto in Valsugana il giorno di Pasquetta, il 6 aprile, ha portato alla morte di un uomo. Dopo quattro giorni di ricovero, il 10 aprile, è stato dichiarato il decesso. L’uomo lascia una moglie e due figli. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La notizia si è diffusa rapidamente nella zona, suscitando commozione tra la comunità locale.