Incidente sulla Telesina muore Gianfranco Buonomo | lascia una moglie e cinque figli

Un incidente sulla strada Telesina si è concluso con la morte di Gianfranco Buonomo, di 44 anni, coinvolto in uno scontro tra un’auto e un camion. L’incidente ha causato disagi al traffico, che è rimasto in tilt per alcune ore. Buonomo lascia una moglie e cinque figli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.