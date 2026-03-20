Incidente sulla Telesina muore Gianfranco Buonomo | lascia una moglie e cinque figli
Un incidente sulla strada Telesina si è concluso con la morte di Gianfranco Buonomo, di 44 anni, coinvolto in uno scontro tra un’auto e un camion. L’incidente ha causato disagi al traffico, che è rimasto in tilt per alcune ore. Buonomo lascia una moglie e cinque figli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Impatto tra auto e camion, muore a 44 anni Gianfranco Buonomo. Traffico in tilt sulla Telesina, dinamica in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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