Recentemente si è discusso della sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, una decisione che ha suscitato diverse reazioni. La questione si concentra sulle implicazioni di mantenere o interrompere questo legame, che coinvolge aspetti politici e diplomatici. Alcuni commentatori evidenziano come le dichiarazioni pubbliche di alcuni rappresentanti politici siano spesso rivolte a suscitare indignazione, piuttosto che a favorire un dialogo costruttivo.

Forse, diciamo forse, se un politico arriva a farsi notare quasi soltanto per dichiarazioni indignate sui giornali dell’opposizione quando il suo partito vuole cambiare le cose, questo ci dice qualcosa della funzione primaria di quel politico. Non crediamo faccia eccezione Emanuele Fiano, democratico in perenne sofferenza per la postura del Pd sul Medio Oriente, che dall’inizio della mattanza a Gaza adotta uno schema comunicativo ormai collaudato. Restiamo sulla timeline degli ultimi due anni. «Da sinistra mai una parola sui missili di Hezbollah», è il virgolettato che nell’ottobre 2024 l’ex deputato regala a Il Tempo, allora diretto da Tommaso Cerno, in una prima pagina che ospita Schlein e Conte con fattezze di bruti terroristi e il titolo “I complici del sette ottobre”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché sospendere il gemellaggio Milano-Tel Aviv ha molto senso

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