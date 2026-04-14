Gemellaggio Milano-Tel Aviv | la dura sfida di Fontana al PD

Il presidente della Regione Lombardia ha criticato aspramente il Partito Democratico per aver chiesto di sospendere il rapporto istituzionale tra Milano e Tel Aviv. La questione riguarda un gemellaggio tra le due città, che ha suscitato reazioni contrastanti. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni politiche più ampie, con il rappresentante regionale che ha espresso posizioni ferme sulla vicenda. La discussione prosegue tra le diverse forze politiche coinvolte.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha lanciato un attacco durissimo contro il Partito Democratico in merito alla richiesta di sospendere il legame istituzionale tra Milano e Tel Aviv. Durante un colloquio con locale, il governatore ha accusato la compagine di sinistra di manifestare sentimenti antisemiti nel voler annullare il gemellaggio approvato lo scorso 20 ottobre. Le radici del contrasto tra politica e istituzioni locali. Il nodo della questione risiede in un ordine del giorno presentato dal Pd, che mira a interrompere i rapporti formali con la città israeliana. Secondo la visione di Fontana, tale volontà di recidere il legame con Tel Aviv non può essere interpretata come una semplice critica verso le scelte politiche del governo guidato da Netanyahu.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemellaggio Milano-Tel Aviv: la dura sfida di Fontana al PD Leggi anche: Fontana: "La sinistra è antisemita se dice no al gemellaggio con Tel Aviv" Leggi anche: Pd, Fiano verso l’addio: “Dem Milano per stop gemellaggio Tel Aviv, impossibile restare”